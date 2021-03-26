На юго-востоке Москвы у предпринимателя похитили сумку с 7,2 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Неизвестные ограбили директора фирмы на юго-востоке Москвы, отобрав у него сумку с 7,2 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"От директора фирмы 1971 года рождения поступило сообщение о грабеже по адресу: Волгоградский проспект, дом 26, строение 1. Шестеро неизвестных открыто похитили сумку, в которой находились денежные средства в размере 7,2 млн рублей, и скрылись, предположительно, на автомобиле BMW", - сказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Ведется розыск злоумышленников.