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Полиция выявила казино в жилом доме в центре Москвы

Из квартиры в Старопименовском переулке изъяли четыре покерных стола

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Покерное казино выявлено полицией в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В жилом доме в Старопименовском переулке выявлено незаконное игорное заведение, в котором осуществлялась игра в покер. Установлена гражданка 1981 года рождения, которая организовала казино с неустановленными лицами, и получала с него доход", - сказал собеседник агентства.

В заведении изъяты четыре покерных стола. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

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