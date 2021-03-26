В Петербурге задержали подозреваемого в вооруженном нападении на центр приема платежей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на центр приема коммунальных платежей в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления у д. 30 по ул. Достоевского задержан 57-летний житель Киришского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия")", - говорится в сообщении.

В четверг вечером в главке МВД сообщали, что в центр приема коммунальных платежей на проспекте Испытателей зашел неизвестный, выстрелил в сторону кассира и потребовал выдать ему деньги. Кассир отдала мужчине почти 150 тыс. рублей выручки, после чего он скрылся.

Как уточнили в полиции, злоумышленник стрелял из пистолета. В ведомстве предоставили видео с места инцидента, на котором видно, что мужчина в момент разбойного нападения скрывал лицо маской. Пистолет также найден у задержанного.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.