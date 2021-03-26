В Уфе задержали пять человек за хищение 15 тонн дизтоплива

УФА, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о краже из нефтепровода возбуждено в отношении четырех жителей Оренбургской области и уфимца, которые были задержаны при хищении дизтоплива под Уфой. С августа 2020 года они похитили более 15 тонн, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в пятницу.

"По предварительным данным, с августа 2020 года по январь текущего года в лесопосадке деревни Подымалово 40-летний житель Уфы и четверо его знакомых в возрасте от 31 до 42 лет из Оренбургской области, путем несанкционированной врезки в нефтепровод похитили дизельное топливо в объеме более 15 тонн. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ", - сказано в сообщении.

Они были задержаны с поличным. Врезку в трубопровод обнаружили сотрудники службы безопасности транспортной компании. "В данный момент четверо находятся под стражей, один - под домашним арестом", - добавили в МВД.