В АТЦ СНГ заявили, что экстремисты используют политику для подрыва конституционного строя

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Деструктивные силы, в том числе экстремисты, используют переходные политические процессы и торможение экономики для подрыва конституционного строя в странах СНГ. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

"Отмечены попытки деструктивных сил использовать переходные политические процессы и текущую экономическую ситуацию в целях подрыва конституционного строя и снижения уровня доверия населения к проводимой легитимными властями политике", - сказал Новиков.

По его словам, уровень экстремистского контента в соцсетях значительно вырос во время пандемии. "Практически все партнеры отмечают усиление тенденции к формированию так называемых спящих ячеек, изменилась логистика материально-технической и финансовой поддержки террористических и экстремистских организаций. "Все это происходило на фоне организованных социальных волнений в ряде государств Содружества", - отметил Новиков.

Глава АТЦ СНГ добавил, что во время пандемии направленность и механизмы террористической и экстремистской активности существенно трансформировались. Мощными факторами, которыми воспользовались международные террористические организации для вербовки новых членов, стали снижение уровня жизни населения и стрессовое изменение образа жизни.