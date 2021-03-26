Экс-депутат Щелкова Яковлев задержан за мошенничество на 1,3 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Щелкова задержан за мошенничество на 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области бывшему депутату городского округа Щелково предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в крупном и особо крупном размере (части 3 и 4 ст. 159 УК РФ), - сообщила Врадий, не уточнив имени задержанного. - В ближайшее время следователь выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого". По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем депутате Алексее Яковлеве.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года обвиняемый и неустановленные соучастники, используя свое должностное положение, получали деньги от коммерсантов за общее покровительство при торговле продуктами питания на нестационарных торговых точках на территории Щелкова. "Таким образом, обвиняемый и его соучастники совершили мошенничество на общую сумму более 1 млн 300 тыс. рублей", - сообщила представитель ГСУ.

По уголовному делу проведено более 15 обысков по месту работы и жительства обвиняемого, допрошены свидетели, запрошены выписки о движении денег по банковским счетам фигуранта уголовного дела, планируется назначение бухгалтерской экспертизы. Устанавливаются другие соучастники мошенничества. Яковлев стал депутатом Щелкова в 2014 году, а позже перешел в Совет депутатов городского округа.

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