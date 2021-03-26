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В реке Волхов в Новгородской области обнаружили разлив нефтепродуктов

Специалисты ищут источник загрязнения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты совместно с властями Новгородской области выясняют причину разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов в Новгородской области. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

Следы разлива топлива обнаружили утром 26 марта неподалеку от микрорайона Кречевицы и деревни Слутка.

"По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведется поиск источника загрязнения. Будут предприняты все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии", - говорится в сообщении.

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