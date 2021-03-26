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В Дагестане выявили преступную группу, занимавшуюся хищениями из пенсионного фонда

Сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 20 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Дагестане организованную преступную группу, занимающуюся незаконным получением сертификатов материнского капитала. Сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается свыше 20 млн рублей, сообщили ТАСС в ресс-службе республиканского управления ФСБ.

Группа была выявлена при содействии руководства Главного управления отделения Пенсионного фонда России по Дагестану.

"Группа причастна к незаконному получению в территориальных подразделениях пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей. Данной группой похищены бюджетные средства в размере свыше 20 млн рублей, выделенных в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - сообщил собеседник.

По его словам, на основании собранных материалов республиканским управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

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