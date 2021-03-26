Суд в Казани арестовал подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

КАЗАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани арестовал подозреваемого в поджоге опорного пункта отдела полиции на окраине Казани. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Выбрана мера пресечения] арест до 24 мая", - сказала собеседница агентства.

24 марта пресс-служба МВД по Татарстану сообщила о поджоге опорного пункта отдела полиции № 14 УМВД России по городу Казани поселка Дербышки. Подозреваемый был задержан в тот же день, им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения.