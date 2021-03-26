Полиция изъяла из нарколаборатории под Петербургом 12 кг психотропных веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию, которая производила наркотики для продажи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и области, из лаборатории изъяли почти 12 кг психотропных веществ, задержано четыре человека.

"Из незаконного оборота изъято свыше 400 г синтетических наркотиков и почти 12 кг психотропов", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Покушение на незаконный оборот наркотических средств". По данным ведомства, организатором производства был 31-летний житель Петербурга, а для работы в качестве химиков он привлек двух мужчин и еще одного в качестве продавца. Все участники производства в настоящее время задержаны, в суде следователи намерены ходатайствовать о заключении их под стражу.

В полиции отметили, что найденные вещества являются наркотиком мефедроном, а также психотропом - гамма-бутиролактоном. Также из лаборатории изъята посуда и оборудование для производства запрещенных веществ.