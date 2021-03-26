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Стрельба в США

Один человек погиб и не менее семи ранены в результате стрельбы в Чикаго

Пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщила газета Chicago Sun-Times

ТАСС, 26 марта. Один человек убит, по меньшей мере семь пострадали в результате стрельбы на юге Чикаго (штат Иллинойс) в пятницу. Об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на заявление полиции.

Как передает издание, инцидент произошел ночью в одном из районов Чикаго - Эшберне. Полиция Чикаго сообщила, что сразу после полуночи минимум двое мужчин открыли огонь в толпе на 79-й улице.

По данным правоохранительных органов, 26-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, он умер на месте. Как уточняет газета, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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