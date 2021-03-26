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Осужденный трансгендер Гулевич находится в учреждении ФСИН в Тверской области

Ведомство проконтролирует его пребывание в исправительном учреждении

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Осужденный в Москве за мошенничество Назар Гулевич, родившийся женщиной, но позже сменивший пол, находится в одном из учреждений ФСИН в Тверской области. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе Владимир Паламарчук.

"Гулевич находится в Тверской области. Решается вопрос, как обеспечить его безопасность", - сказал собеседник агентства. Паламарчук не сообщил, в каком именно учреждении находится Гулевич.

Ранее пресс-служба ФСИН РФ сообщила, что Гулевич будет отбывать наказание в мужской колонии, при этом Федеральная служба исполнения наказаний проконтролирует его пребывание в исправительном учреждении.

Гулевич был приговорен к 4,5 года колонии. Он не успел сделать последнюю операцию по смене пола. В Москве он содержался почти два года в одиночной камере женского СИЗО.

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