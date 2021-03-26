Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении на бойца ММА Мирзаева до 26 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чертановский суд столицы арестовал Магомеда Манилова, подозреваемого в нападении на бойца ММА Расула Мирзаева до 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Манилову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Манилов не признал вину.

Ночью 31 декабря 2016 года неизвестные проникли в квартиру Мирзаева на улице Восточной в Москве, угрожая огнестрельным оружием, избили его бейсбольной битой и цепью. Подозреваемые были объявлены в розыск. Уголовное дело расследуется по ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и ч. 2 ст. 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища") УК РФ.

Мирзаев был осужден за драку с 19-летним москвичом Иваном Агафоновым возле ночного клуба "Гараж" в августе 2011 года. Молодой человек после удара спортсмена упал на асфальт, ударившись головой. Спустя несколько дней он умер в больнице. Суд приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, он был отпущен из-под стражи в зале суда.