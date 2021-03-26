В Калининграде сотрудники салона связи торговали информацией абонентов

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Двое сотрудников офиса продаж одного из операторов в Калининградской области уличены в незаконном доступе к конфиденциальной информации абонентов коммуникационной компании с целью сбыта заинтересованным в ней лицам. Управление ФСБ России по Калининградской области возбудило уголовные дела, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников офиса продаж одного из операторов связи региона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК России - "Неправомерный доступ к компьютерной информации", - рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, злоумышленники копировали персональные данные абонентов оператора связи, чтобы в дальнейшем продавать их третьим лицам. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению противоправной деятельности", - отметили в пресс-службе.