Экс-чиновник имущественного департамента Севастополя получил тюремный срок за взятки

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Суд в Севастополе признал виновным мужчину, который, занимая пост в городском департаменте по имущественным и земельным отношениям, намеревался за взятку принять незаконное решение в интересах председателя садового товарищества. Бывший чиновник осужден на семь с половиной лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя Гагаринским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего заместителя директора департамента - начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя", - говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что начальник управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя и его посредник были задержаны по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере"). Как уточняли в следственных органах, в августе 2018 года к чиновнику от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости обратился бывший сотрудник управления земельных отношений с просьбой за деньги помочь "в согласовании акта по определению границ земельного участка товарищества". Подозреваемый принял предложение бывшего коллеги и согласовал необходимые документы. Посредник получил от председателя товарищества 1 млн рублей, из которых 500 тыс. намеревался передать чиновнику.