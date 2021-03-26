Информация о "минировании" всех школ и детсадов в Подмосковье оказалась ложной

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты в ходе проверки не нашли взрывоопасных устройств в школах и детских садах на территории Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил о том, что все школы и детские сады в Подмосковье "заминированы". На место для проверки информации выехали специалисты. "В данный момент проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества ни в одной из школ и детских садов в области не обнаружены. Информация о "минировании" ложная", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".