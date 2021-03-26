В Подмосковье возбуждены дела на телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками СК

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества в Подмосковье в отношении граждан, представлявшихся сотрудниками Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждены три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества, совершенного в отношении граждан в городах Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. Мошенникам, представившимся сотрудниками Следственного комитета, удалось завладеть крупными суммами денежных средств граждан", - сообщила Врадий, не уточнив сумму ущерба.

По ее словам, обычно звонки поступают от мошенников с номера 8-800-100-12-60, который является телефоном доверия СК России. Собеседники представляются сотрудниками комитета, сообщают, что действуют в рамках расследования уголовного дела и предупреждают, что деньги вот-вот будут заблокированы мошенниками либо предлагают в целях выявления преступников перечислить деньги на указанный ими счет. При этом телефонные мошенники после завершения "следственных действий" обещают вернуть гражданам их денежные средства.

Врадий отметила, что подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными, а звонящие не являются сотрудниками СК. Эти факты являются проявлением мошенничества. "Следственный комитет предупреждает всех быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах. В особенности ведомство призывает к осторожности пожилых людей, которые наиболее часто становятся жертвами подобных неправомерных действий", - добавила представитель ГСУ.