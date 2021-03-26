Троих полицейских на Кубани осудили за избиение задержанных

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Суд признал виновными троих кубанских полицейских в превышении полномочий и приговорил их к трем годам колонии каждого. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России по Белореченскому району. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Приговором суда каждому из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Зимой 2018 года оперуполномоченный проводил проверку по заявлению мужчины о том, что неизвестные завладели его автомобилем. Возможных причастных вызвали в отдел полиции. После того, как мужчины отказались дать признательные показания, полицейские избили их.

Суд также на два года лишил сотрудников полиции права занимать должности на государственной службе в системе внутренних дел. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.