Экс-депутат Щелкова Яковлев арестован за мошенничество на 1,3 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Щелкова Алексей Яковлев арестован за мошенничество на 1,3 млн рублей.

"По ходатайству следователя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом в отношении бывшего депутата городского округа Щелково, обвиняемого в совершении мошеннических действий в крупном и особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года обвиняемый и неустановленные соучастники, используя свое должностное положение, получали деньги от коммерсантов за общее покровительство при торговле продуктами питания на нестационарных торговых точках в Щелкове. Таким образом, обвиняемый и его соучастники совершили мошенничество на общую сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

По уголовному делу проведено более 15 обысков по месту работы и жительства обвиняемого, допрошены свидетели, запрошены выписки о движении денег по банковским счетам фигуранта уголовного дела, планируется назначение бухгалтерской экспертизы. Устанавливаются другие соучастники мошенничества.

Яковлев стал депутатом Щелкова в 2014 году, а позже перешел в Совет депутатов городского округа.