Обвиняемого в стрельбе в Колорадо перевели в другую тюрьму из-за угроз

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американец Ахмад Алисса, обвиняемый в стрельбе в Боулдере (штат Колорадо), при которой были убиты 10 человек, переведен из одной тюрьмы в другую из-за поступавших угроз. Об этом сообщили в пятницу представители местного управления шерифа журналистам телекомпании ABC.

Алисса первоначально был помещен в тюрьму в округе Боулдер, на территории которого находится одноименный город. Тогда сотрудники пенитенциарного учреждения взяли молодого человека под особый надзор, поскольку посчитали, что он может попытаться совершить самоубийство.

Позже охрана получила информацию о том, что Алиссе может угрожать опасность со стороны других заключенных. В связи с этим его перевели в другую тюрьму за пределами данного округа. Власти не уточняют, где именно она находится.

21-летний Алисса в понедельник открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли 10 человек, в том числе полицейский. Позднее стрелявший был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве по 10 пунктам. Пока не уточняются его мотивы. По мнению властей, у Алиссы не было сообщников.

В четверг молодой человек предстал перед судом. Его адвокаты заявили, что их клиент страдает от психического расстройства. Они попросили провести соответствующие проверки. Ряд СМИ сообщали со ссылкой на знакомых Алиссы, что он склонен к внезапным вспышкам ярости. По их словам, у молодого человека наблюдались симптомы психического расстройства. Он иногда думал, что кто-то следит за ним.