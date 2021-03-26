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В Тольятти установили личности подростков, потушивших Вечный огонь

Это сделали два ученика третьего класса

САМАРА, 26 марта. /ТАСС/. Личности подростков, потушивших Вечный огонь в парке Победы в Тольятти 25 марта, установлены, это сделали два ученика третьего класса. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Установлено, что это сделали двое подростков, третьеклассники. Сейчас собирается материал проверки. <…> Это дети из полных благополучных семей", - сказал источник.

В полиции подтвердили, что 25 марта в Тольятти снова был потушен Вечный огонь в парке Победы, по данному факту проводится проверка.

Ранее ТАСС сообщал об аналогичном инциденте в этом же парке 21 марта. Тогда полиция также организовала проверку по факту видео, размещенном на YouTube, на котором видно, как трое подростков на вид 15-16 лет тушат огонь, а затем разбегаются. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, личности тех подростков также установлены, сейчас в отношении них собираются отдельные материалы проверки.

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