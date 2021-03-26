Уголовное дело возбуждено после пожара под Вологдой, где погибли четыре человека

ВОЛОГДА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели на пожаре в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области четырех человек. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"По факту гибели при пожаре в поселке Вохтога Грязовецкого района четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователям поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин и двух женщин на месте тушения пожара в одноэтажном деревянном доме на улице Ленина в Вохтоге. По предварительным данным, возгорание произошло около 9 часов 26 марта.

По результатам тщательного осмотра места пожара и тел погибших в рамках следствия будет назначен и проведен комплекс необходимых экспертиз, включая судебно-медицинские для установления причин смерти каждого из погибших, а также подтверждения их личностей, пожарно-техническую для выяснения причин возгорания. По предварительным данным, погибшими могли оказаться жильцы первой квартиры - супруги 1963 и 1967 годов рождения, а также проживавшая во второй квартире женщина 1964 года рождения и ее сожитель 1957 года рождения, говорится в сообщении следственного управления.

Как сообщила прокуратура области, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. "Прокуратурой области в связи с пожаром, произошедшим в одноэтажном жилом доме в Вохтоге, организована проверка. <…> Предварительной причиной пожара являлось неосторожное обращение с огнем. В настоящее время принимаются меры по определению места временного проживания граждан, оставшихся без жилья в результате пожара", - сообщили в прокуратуре.

По информации ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил в 9:15 мск, к моменту прибытия пожарных шестиквартирный одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем. После ликвидации пожара на площади 115 кв. метров были обнаружены тела четырех человек.