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Машина пробила ограждение и упала в реку Мойку в Петербурге

Водителя доставили в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Автомобиль пробил ограждение и съехал в реку Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в пятницу вечером, водитель госпитализирован, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Адмиралтейский район, пересечение Английского проспекта и набережной реки Мойки - [произошло] падение легкового автомобиля в воду", - сказала представитель ведомства.

В главке отметили, что авария произошла около 21:00. На место прибыли спасатели и достали из машины водителя, он госпитализирован.

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