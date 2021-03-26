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В Вологде возбудили дело после падения льда с крыши на коляску с ребенком

Восьмимесячная девочка получила травму головы

ВОЛОГДА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования восьмимесячной девочки в результате падения льда и снега на коляску, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Следственным отделом по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения снежно-ледяных масс на детскую коляску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 марта около 17 часов поступило сообщение, что в больницу Вологды доставили восьмимесячную девочку с травмой головы. По предварительной информации, ЧП произошло, когда мать гуляла с коляской возле дома на улице Козленской.

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