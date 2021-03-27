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Подросток-зацепер погиб на крыше электропоезда в Подмосковье

Еще один подросток пострадал

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. В Подмосковье один подросток-зацепер пострадал и еще один погиб, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"26 марта примерно в 22:49 на крыше электропоезда сообщением Чехов - Царицыно обнаружены подростки. Во время движения подвижного состава один из них получил травмы несовместимые с жизнью, второй от госпитализации отказался", - сообщила Марковская.

Проводится проверка в связи с инцидентом.

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