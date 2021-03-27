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Стрельба в США

ABC: два человека погибли в инцидентах со стрельбой в Вирджинии

По данным телеканала, еще восемь пострадали

ТАСС, 27 марта. Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате нескольких инцидентов со стрельбой в ночь на субботу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом в субботу со ссылкой на главу местной полиции Пола Ньюдигейта сообщил телеканал ABC.

По его данным, в пятницу вечером полицейские прибыли на вызов, где были обнаружены восемь человек с огнестрельными ранениями. Недалеко от места преступления правоохранители вступили в перестрелку с неизвестным. Он был застрелен.

ABC также сообщает, что полицейские обнаружили тело с огнестрельными ранениями еще на одном месте преступления. Отмечается, что этот инцидент не связан с вышеперечисленными.

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