В Подмосковье нашли тело младенца на сортировочной ленте по переработке отходов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Тело младенца найдено на сортировочной ленте по переработке отходов в подмосковном Егорьевске, следователи начали проверку. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола. Следователем проведен осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказала она.

В свою очередь представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила, что надзорное ведомство также проводит проверку. "В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль", - сказала собеседница агентства.