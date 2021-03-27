Лавина в Дагестане перекрыла дорогу к трем населенным пунктам

МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Лавина сошла в Тляратинском районе Дагестана, перекрыв участок дороги, которая ведет к трем населенным пунктам, говорится в сообщении управления МЧС по региону.

24 марта в Тляратинском районе Дагестана на дорогу сошла первая лавина, которая заблокировала проезд к 29 населенным пунктам района.

"Сегодня утром в Тляратинском районе на 12-м км автодороги местного значения Тлярата - Камилух до села Кардиб сошла крупная снежная лавина. Дорога перекрыта на протяжении 200 п. м, транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами (Кардиб, Хадиял, Гиндиб)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к работе по расчистке перебрасываются две единицы дорожной техники, ориентировочно открытие временного прохода будет возможно к вечеру 27 марта.