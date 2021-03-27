В Ленобласти изъяли пистолеты и винтовку по делу о торговле оружием депутатом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли семь пистолетов, пистолет-пулемет, винтовку и боеприпасы с участка в Волховском районе Ленинградской области по уголовному делу муниципального депутата и еще двух человек, которых задержали в начале марта и обвинили в незаконной торговле оружием, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В хранилище на участке найдено оружие: девять штук - пистолеты [систем] Стечкина, ТТ, Макарова, револьверы [системы] Нагана, иностранный пистолет, пистолет-пулемет также заграничного производства, обрез [винтовки системы] Мосина", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что участок принадлежит одному из фигурантов дела, на найденном оружии имеются признаки переделки. Также, по его словам, найдено более 500 различных патронов. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщали, что муниципального депутата из Лодейнопольского района и двух его подельников задержали и предъявили им обвинение в незаконной торговле оружием.

Следователи считают, что фигуранты дела купили в Ленинградской области финский пистолет-пулемет Suomi M-1, который использовался во время Советско-финляндской войны, а также переделанный револьвер системы Нагана и более 100 патронов, а затем они продали вооружение и боеприпасы за 220 тыс. рублей. Также следователи считают, что фигуранты причастны к переделке холостого пистолета-пулемета в боевой и последующей его продаже. Всех фигурантов суд заключил под стражу.

Имя депутата в СК не уточняли. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанного депутата зовут Олег Майдаков. Должность муниципального депутата он совмещал, одновременно являясь главой фермерского хозяйства по разведению гусей и выращиванию корнеплодов и грибов.