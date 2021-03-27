В центре Москвы на территории парка Горького загорелся склад

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Склад загорелся на территории парка Горького на Крымском Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Крымский Вал, дом 9, строение 31, где, по предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара выясняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В новость внесены изменения (18:04 мск) - добавлена информация о площади возгорания.