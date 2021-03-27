Женщина сбила на машине двух девочек-подростков в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Женщина на автомобиле сбила двух девочек-подростков в городе Тосно в Ленинградской области, одна из пострадавших в результате аварии погибла, вторая госпитализирована. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В городе Тосно вне зоны пешеходного перехода гражданка 1991 года рождения, управляя своим автомобилем, совершила наезд на пешеходов. В результате ДТП пешеходы: девушка 2005 года рождения умерла по пути в больницу, вторая - девушка 2004 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла в субботу около 19:00 мск. По факту ДТП началась доследственная проверка.