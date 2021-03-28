В Приморье два человека погибли после того, как машина врезалась в дерево

ТАСС, 28 марта. Водитель и пассажир автомобиля погибли в ДТП в городе Партизанске Приморского края, еще шесть пассажиров пострадали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по региону.

"Предварительно установлено, что на улице Ленинской водитель Honda CRV не справился с рулевым управлением. Машина съехала с проезжей части на обочину и врезалась в дерево. В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили также еще шесть пассажиров иномарки (две девушки 2002 и 2004 годов рождения и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет)", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 28 марта, врачи госпитализировали пять человек, полиция начала проверку.