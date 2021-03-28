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Легкий самолет разбился на севере Мексики

По меньшей мере четыре человека погибли

МЕХИКО, 28 марта. /ТАСС/. Легкий самолет разбился в субботу в штате Сонора на севере Мексики. По меньшей мере четыре человека, находившихся на его борту, погибли, в том числе пилот, сообщила на своем сайте газета Milenio со ссылкой на правительство региона.

Трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. На обнародованных фотографиях с места происшествия видно, что самолет после удара о землю полностью сгорел.

Власти приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы. Согласно предварительным данным, самолет упал после того, как задел линию электропередачи.

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