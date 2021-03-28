В Ленобласти возбудили дело в отношении женщины, сбившей на машине двух подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП в городе Тосно Ленинградской области, где женщина сбила двух девочек-подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, одна из пострадавших умерла по пути в больницу. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Следствие установило, что вечером 27 марта подозреваемая, управляя личным автомобилем, возле дома № 173 в Тосне не пропустила переходящих по нерегулируемому наземному пешеходному переходу несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 годов рождения и сбила их. В результате ДТП 15-летняя девочка умерла в машине скорой помощи. Другую пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - отметили в управлении.