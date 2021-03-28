В Курской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы больницы

ТАСС, 28 марта. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 21-летней сотрудницы Фатежской центральной районной больницы в Курской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")" <…> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый в ночь на 27 марта был в больнице вместе с сотрудницей, из-за конфликта нанес ей телесные повреждения, а также давил рукой область ее шеи. Смерть девушки наступила от асфиксии. Расследование дела продолжается.

Больница работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.