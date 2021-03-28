Пять человек пострадали и один погиб при пожаре в рыбацкой избе в Архангельской области

ТАСС, 28 марта. Пять человек пострадали и один погиб в результате пожара в рыбацкой избе на озере Красное в Архангельской области. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба региональной диспетчерской службы "112".

"28 марта в 06:30 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в рыбацкой избе на озере Красное в 7 км от деревни Красная Гора МО "Пертоминское" Приморского района <...> На момент пожара в помещении находились шесть человек, детей не было. Из горящего строения с ожогами различной степени тяжести самостоятельно эвакуировались пять человек, один погиб", - говорится в сообщении.

Чтобы вызвать помощь, рыбакам пришлось добираться от озера до деревни, поскольку на месте рыбалки отсутствует сотовая связь. К этому времени одноэтажное деревянное строение уже полностью выгорело. Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась, пожар не тушился, говорится в сообщении.

По причине удаленности места происшествия и отсутствия автодорог в 07:00 из аэропорта Васьково вылетел вертолет Ми-8 Второго Архангельского объединенного авиаотряда с медиками на борту для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших. В Архангельскую областную больницу были эвакуированы трое пострадавших с ожогами и другими травмами. Еще два человека, получившие незначительные телесные повреждения, остались на озере. Они самостоятельно доберутся на внедорожной технике до деревни.

Причина пожара устанавливается. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.