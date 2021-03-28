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На свалке в Волгограде обнаружили два плода недоношенных детей

Личность матери установили

ВОЛГОГРАД, 28 марта. /ТАСС/. На свалке в Кировском районе Волгограда нашли два плода недоношенных детей, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области. 

"Днем 27 марта в ходе сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами в Кировском районе Волгограда в полиэтиленовом мешке обнаружены два плода недоношенных детей. По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.  

Прибывшие на место следователи территориального подразделения ведомства совместно со следователями-криминалистами областного управления СКР провели осмотр места происшествия. Как установили судебно-медицинские эксперты, оба плода к моменту появления на свет были мертвы. Кроме того, удалось установить личность предполагаемой матери, ею оказалась 37-летняя местная жительница, уточнили  в пресс-службе. 

"До последнего роженица сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться. Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе ведомства.

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