Движение на Мячковском бульваре в Москве восстановили после ДТП

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Автомобильное движение на Мячковском бульваре в Москве восстановлено после дорожной аварии с участием двух машин, в которой пострадал пешеход. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Мячковском бульваре в Москве, в результате одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода. В районе аварии было перекрыто движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улицы.