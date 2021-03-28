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Движение на Мячковском бульваре в Москве восстановили после ДТП

Оно было перекрыто в сторону Новомарьинской улицы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Автомобильное движение на Мячковском бульваре в Москве восстановлено после дорожной аварии с участием двух машин, в которой пострадал пешеход. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Мячковском бульваре в Москве, в результате одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода. В районе аварии было перекрыто движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улицы.

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