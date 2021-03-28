В Псковской области в ДТП с микроавтобусом погибли двое детей

ТАСС, 28 марта. Двое несовершеннолетних погибли в ДТП в районе поселка Крюки Островского района Псковской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, ДТП произошло 28 марта после полудня. "Дети ехали на мопеде по обочине и в какой-то момент стали выезжать на дорогу, в результате столкнулись с микроавтобусом Volkswagen [который ехал в попутном направлении]", - сообщил собеседник агентства.

В результате аварии 14-летний мальчик и его восьмилетняя сестра погибли на месте. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося выясняются.