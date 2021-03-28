В мусорном контейнере в Ульяновске нашли тело младенца

УЛЬЯНОВСК, 28 марта. /ТАСС/. Мертвый младенец найден в мусорном контейнере в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В мусорном баке Засвияжского района города Ульяновска 27 марта найдено тело новорожденного ребенка <…> В ходе выезда бригада скорой помощи обнаружила труп недоношенного новорожденного ребенка весом примерно 2,3 кг", - отметили в пресс-службе.

Информация об обнаружении тела ребенка поступила в службу 112. Сведения были переданы в скорую помощь, бригада которой констатировала смерть.

Тело ребенка доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация передана в правоохранительные органы для расследования.