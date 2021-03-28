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В Москве СК начал проверку после того, как ребенок чуть не утонул в бассейне

Ребенка госпитализировали

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку после того, как ребенок едва не захлебнулся в бассейне в спортивном комплексе на западе столицы. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"28 марта в спортивном комплексе, расположенном по Можайскому шоссе в Москве, во время посещения бассейна ребенок начал захлебываться водой, после чего его незамедлительно извлекли тренеры. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.

По ее словам, ребенок госпитализирован, его мама также находилась в спорткомплексе.

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