В Москве СК начал проверку после того, как ребенок чуть не утонул в бассейне

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку после того, как ребенок едва не захлебнулся в бассейне в спортивном комплексе на западе столицы. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"28 марта в спортивном комплексе, расположенном по Можайскому шоссе в Москве, во время посещения бассейна ребенок начал захлебываться водой, после чего его незамедлительно извлекли тренеры. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.

По ее словам, ребенок госпитализирован, его мама также находилась в спорткомплексе.