В Самаре из-за схода снега с крыши погибла женщина

САМАРА, 28 марта. /ТАСС/. Одна женщина погибла, еще одна пострадала в результате схода снега с крыши дома в Кировском районе в Самаре, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Сегодня, 28 марта, примерно в 21:30 (20:30 мск) в Самаре на улице Металлистов, 36, на проходящих мимо женщин сошел снег. Одна женщина умерла на месте. Вторая потерпевшая была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что умерла женщина 1951 года рождения, потерпевшая 1959 года рождения выжила.

В результате инцидента прокурор Кировского района города Самары организовал проверку соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, отметили в областной прокуратуре.

Следователями СУ СКР по Самарской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.