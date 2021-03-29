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Пять человек погибли в результате катастрофы вертолета на Аляске

Одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщило агентство Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате падения вертолета Eurocopter AS50 недалеко от города Бьютт в американском штате Аляска. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

По их информации, авиакатастрофа произошла в субботу вечером около 18:30 по местному времени (05:30 мск воскресенья). Прибывшие на место спасатели обнаружили тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Причины случившегося пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование. Полеты над местом аварии временно прекращены.

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