Спасатели ведут поиски водолаза, пропавшего в Сахалинской области

ТАСС, 29 марта. Группа спасателей выехала на поиски водолаза-любителя, совершавшего в воскресенье погружение в районе нефтебазы города Корсаков на юге Сахалина. Об этом в понедельник сообщается на сайте территориального управления МЧС России.

"Сегодня утром в 07:00 (23:00 мск) выехала группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова, состоящая из четырех спасателей-водолазов и двух единиц техники, с моторной лодкой для оказания помощи полиции в поисках пропавшего водолаза-любителя", - говорится в сообщении.

Информация о том, что пропал один из трех водолазов-любителей, совершавших погружение в заливе Анива, поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС накануне вечером. Двое водолазов поднялись на поверхность, судьба третьего неизвестна. Спасатели и сотрудники полиции обследовали 5 км прибрежной полосы от нефтебазы до села Вторая падь и 6 кв. км прибрежной акватории залива Анива. Поисковые мероприятия результатов не дали.