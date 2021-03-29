В Минске из-за инцидента с хлором в спорткомплексе эвакуировали более 80 человек

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Выделение паров хлора произошло в воскресенье на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в столице Белоруссии. Как сообщило МЧС республики, 82 человека эвакуированы, один госпитализирован.

"Было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенном в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Выяснилось, что коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора. Из здания до прибытия подразделений МЧС эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. В ходе осмотра бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован работник комплекса с диагнозом "отравление парами хлора", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что предельно допустимая концентрация паров хлора в помещении, где произошел инцидент, была превышена в 35 раз.