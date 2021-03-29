Мужчина открыл огонь по сотрудникам национального парка во Флориде

ТАСС, 29 марта. Мужчина открыл в воскресенье огонь по сотрудникам национального парка Эверглейдс, расположенного в американском штате Флорида, после чего покинул место происшествия.

"Инцидент со стрельбой происходит в национальном парке Эверглейдс. <...> Информация о раненых не поступала. Подозреваемый без причины начал стрелять в смотрителей парка", - сообщила администрация заповедника в Twitter.

Позже стало известно, что подозреваемый задержан.

"Подозреваемый задержан и находится под стражей. Инцидент исчерпан", - отмечается в сообщении администрации.

Сведений о пострадавших не поступало. Согласно данным руководства заповедника, подозреваемый - 33-летний белый мужчина.