В Люберцах после сообщения о "минировании" проверяют все детсады и школы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и правоохранительных органов проверяют все детские сады и школы в Люберцах после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва всех детских садов и школ на территории городского округа Люберцы. Информация проверяется, работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Сведений об эвакуации не поступало.

Анонимные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах с начала года поступают не первый раз. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.