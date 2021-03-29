Казахстан и Россия разыскивают мошенников, причастных к хищению более $707 тыс.

НУР-СУЛТАН, 29 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана вместе с коллегами из РФ устанавливают личности участников группы мошенников, которая причастна к хищению более 300 млн тенге (свыше $707 тыс.) у казахстанского акционерного общества. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

"Следственным департаментом расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших хищение более 300 млн тенге со счетов крупного акционерного общества (АО). Установлены трое подозреваемых, которые взяты под стражу. Указанные жители Алма-Аты в группе с хакером из РФ создали 14 аккаунтов на подставных лиц на интернет-ресурсе АО, тем самым получив доступ к информационной платежной системе. <...> В настоящее время расследование продолжается, и совместно с правоохранительными органами Российской Федерации принимаются меры по установлению и задержанию остальных участников преступления", - сказал Адилов.

По данным казахстанского МВД, личность хакера из России пока не установлена. По данным ведомства, мошенники создавали дублированные транзакции и незаконно переводили денежные средства на платежные карты банков второго уровня Казахстана и России, а также на абонентские номера казахстанских операторов связи. По словам Адилова, похищенные деньги присваивалась злоумышленниками как на территории Казахстана, так и за его пределами.