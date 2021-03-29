Обвиняемый в гибели ребенка в Хибинах отрицает вину

МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Сергей Смирнов, который руководил попавшей под снежный завал в Хибинах туристической группой, отрицает свою вину.

Об этом журналистам сообщили на брифинге следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Обвиняемый вину отрицает", - сказали представители управления.

Обвиняемый дает противоречивые показания, добавил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по региону Виталий Баранов. "[Обвиняемый руководитель тургруппы] трижды выдвигал разные противоречащие версии. Говорить о том, что мы получили от него цельные показания, пока нельзя", - сказал Баранов.

По его словам, дети не имели при себе средств лавинной безопасности. "Маршрут предполагал равнинную местность без подъема в горы. Поэтому дети были без средств лавинной безопасности, без противолавинного оборудования, потому что маршрут не предполагал подъема на склоны. Только равнинная поверхность", - сказал Баранов. В то же время обвиняемый в гибели девочки руководитель туристической группы "считает, что действовал правильно и от маршрута не отклонялся", добавил представитель следствия.

Баранов также сообщил, что Смирнов не имел опыта лыжных походов.

"Обвиняемый не имел опыта лыжных походов. Решил сэкономить время и срезать путь. Он отклонился от заданного маршрута, не обеспечил безопасность и сделал спуск по низине. Пренебрег тем, что имеет место опасность. Один из сопровождающих указал, но он не обратил внимания", - сказал он. Обвиняемый - штатный работник одного из Домов детского творчества Санкт-Петербурга, сообщил Баранов. "Опыт туристических сборов был, но в лыжные походы он не ходил до этого случая", - отметил он.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Мурманской области Никита Киселев заявил, что со свидетелей берут подписки о неразглашении.

"О неразглашении: большинство участников - несовершеннолетние. Для того, чтобы максимально сократить искажения, чтобы не обменивались информацией, <...> внушаемость детей известна", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, берутся ли со свидетелей подписки о неразглашении.

Сход снежной массы произошел вечером 22 марта.

В новость были внесены изменения (12:43 мск) - добавлена информация о маршруте.