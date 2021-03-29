В метро Москвы остановили движение поездов на участке синей ветки из-за человека на путях

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Движение поездов на Арбатской-Покровской линии остановлено между станциями "Киевская" и "Курская" из-за человека на путях, сообщается в понедельник в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

Также пассажиров столичной подземки просят пользоваться другими центральными станциями метро и наземным транспортом.

"В 11:27 мск машинист поезда на станции "Площадь революции" попросил снять напряжение с рельса из-за человека под составом. В 11:33 напряжение с контактного рельса было снято. Обороты поездов ведутся по станциям "Киевская", "Курская", "Партизанская", - уточнил ТАСС в понедельник источник в московском метрополитене.

В новость были внесены изменения (12:09 мск) — добавлены подробности по тексту.